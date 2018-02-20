Adilcevaz Afrin gazisini bağrına bastı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın 22'nci gününde Afrin’de girdiği çatışmada yaralanan evli ve iki çocuk babası Piyade Onbaşı Servet Alkan, GATA’daki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba ocağı Adilcevaz’a getirildi.

Gaziyi, Adilcevaz-Ahlat karayolu üzerinde bulunan jandarma noktasında ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş sevinç gözyaşları ile karşıladı. Yüzlerce aracın katıldığı konvoyla gazi Servet Alkan, ilçe merkezine getirilerek burada da ilçe halkı tarafından dualarla karşılandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Afrin gazisiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Mehmetçiğimiz, kahraman askerlerimiz bugünlerde ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için hain tuzakları önlemek için yurtdışında mücadele etmektedirler. Anadolu toprağı öyle kolay kazanılmadı. Her karışında şehit kanı var. Bu ülkemizi kimseye yedirmeyiz ve böldürmeyiz. Bu ülke için 80 milyon kişi şehit olmaya ve savaşmaya hazırdır. Kahraman askerlerimiz gece gündüz demeden bu hain tuzakları bertaraf etmektedirler. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi maalesef şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara şükran borçluyuz. Başta Servet kardeşimiz olmak üzere tüm gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bizler bu vatanı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah bu ülkenin yardımcısı olsun. Gazimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kaymakam Arif Karaman ise, ilçe halkının gazisine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bugün kutlu beldemiz Adilcevaz bir gururunu daha yaşıyor. Daha önce buranın şehitleri oldu. Tatvan tugayından gönderdiğimiz birlikte geçen hafta Afrin’de 9 tane şehidimiz oldu. İşte Servet kardeşimiz o çatışmada yaralı olarak kurtularak gazi oldu. Bugün bu şerefli gazimizi bu kadar kalabalıkla karşılamak gerçekten Adilcevaz’a yakıştı. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim Afrin’de ve yurdumuzun her bölgesinde hem teröre hem de diğer unsurlara karşı mücadele veren tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Gazimize ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Allah böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Afrin gazisi Servet Alkan, konvoy eşliğinde ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı İpekçayır köyüne götürüldü. Burada ailesi ve yakınları gazi Alkan’ı kurban keserek karşıladı.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yübaşı Savaş Dalgıç, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş, Gazi Servet Alkan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Afrin Gazisi Servet Alkan, evinde yaptığı kısa konuşmada; "Valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve Adilcevaz halkına beni karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özcan Beşkardeş