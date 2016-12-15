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Adilcevaz’da okullar tatil edildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Adilcevazda okullar tatil edildi

15 Aralık 2016 09:16

Adilcevaz’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra taşımalı eğitim yapılan okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Yetkililer, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Adilcevaz Belediyesi ve Karayolları ekipleri; şehir içi, köy ve mezralarda kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
 

Özcan Beşkardeş
BİTLİS 


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