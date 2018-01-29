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Adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe’nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı John Obi Mikel ile anlaştığı iddia edildi.

Adım adım Fenerbahçeye

29 Ocak 2018 13:31

Chelsea formasıyla efsaneleşen yıldız John Obi Mikel’in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. 11 sene Chelsea forması giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Çin ekibi TJ Teda’ya imza atan başarılı oyuncu, burada forma giydiği 13 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tekrar Avrupa’ya dönmek isteyen Mikel’in Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı da iddia ediliyor.

Nijerya Milli Takımı ile 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Mikel, yeniden Avrupa’da futbol oynayıp form tutmanın peşinde. Orta sahada dönem dönem sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan ve kadroda Ozan Tufan’ın düşünülmemesiyle birlikte Fenerbahçe’de böylesine tecrübeli bir futbolcunun transfer edilmesi gündeme gelmiş durumda.

30 yaşındaki futbolcu ise yeniden Avrupa’da sahne alıp, büyük ihtimalle kariyerinin son Dünya Kupası’nda iyi bir performans göstermek istiyor.

Ozan Buğra Koşar

 

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