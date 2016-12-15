Almanya’nın Bremen şehrinde 33 yıl yaşadıktan sonra 4 ay önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan Samsunlu 2 çocuk babası Erdal Altuntaş (45), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirterek adının "Recep Tayyip Erdoğan" olması için Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Bugün görülen isim değiştirme davasında hakim, Erdal Altuntaş’ın isminin Tayyip Erdoğan olarak değiştirilmesine karar verdi.

Erdal Altuntaş, ayrıca soyadını da değiştirerek Cumhuriyetten önce dedelerinin soyadı olan Mollaahmetoğlu olmasını istedi. Hakim, Ardal Altuntaş’ın adını Tayyip Erdoğan Mollaahmetoğlu olarak değiştirdi. Adının Tayyip Erdoğan olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Erdal Altuntaş, "Ben Avrapa’da yaşıyorum. Türkiye’mizi çok seviyorum, özellikle de Cumhurbaşkanımızı. Türkiye’ye temelli döndüm. İlk kararım ismimi değiştirmek oldu. Normalde benim ismim Tayyip Erdoğan olarak bilinir. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan olarak değiştirmek istedim. Ama Tayyip Erdoğan olarak ismimi aldım. Recep Tayyip Erdoğan olsaydı çok daya iyi olacaktı. Buna da şükür" dedi.