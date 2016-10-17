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'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyen dolandırıcı yakalandı

Balıkesir'de telefona aradığı bir vatandaşı 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandıran şüpheli, polisin titiz takibi ile yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Adınız FETÖye karıştı diyen dolandırıcı yakalandı

17 Ekim 2016 16:33

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek vatandaşları telefon ile dolandırmaya çalışan şüpheli M.M. yakalandı. Şüpheli M.M., Balıkesir'de yaşayan emekli Y.K.'yı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen M.M. elinde bulunan altın, para ve ziynet eşyalarında inceleme yapılacağını söyledi. Mağdur Y.K.'yı kendisine inandıran M.M. Paşaalanı Mahallesi'nde buluşma ayarladı. Elinde bulunan 15 bin TL nakit para ve 2 altın bilezik ile olay yerine giden Y.K. ile konuşan M.M. isimli şüpheli telefonun diğer ucundaki arkadaşını da savcı olarak tanıttı. Telefondaki kişi altınları vermesini söyleyince Y.K. elindeki altın ve paraları M.M.'ye teslim etti. Torbayı alan M.M. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay sonrasında polise başvuran Y.K.'nin olup biteni anlattıktan sonra Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İlk olarak kimliği belirlenen şüpheli kısa zamanda kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.M. ve ona yardım ettiği iddia edilen C.B. tutuklanarak Kepsut Cezaevine gönderildi.  

Etiketler: balıkesir, dolandırıcılık, fetö


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