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'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırdılar

Sivas'ta telefonla aradığı kişiye kendilerini polis diye tanıtıp 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adınız FETÖye karıştı diyerek dolandırdılar

01 Şubat 2017 11:32
'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırdılar - Tıkla İzle

Diriliş Mahallesi'nde yaşayan G.Y.yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan M.N.K. (24) ve Ö.F.E. (30) kimliklerinin kopyalandığını FETÖ adına kullanılarak üzerine telefon hatlarının çıkarıldığını ve evine gelecek olan polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarının vermesini söyledi. Eve gelen şahıslar bir poşet içerinde 50 bin Euro, 25 bin lira para, 10 adet altın burma bilezik, 25 adet çeyrek altın, 9 adet Cumhuriyet altınını aldılar. Dolandırıldığını anlayan ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahısları kaçtıkları sırada yaşanan kovalamaca sonucu otobüs terminalinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan dün yaşanan dolandırıcılık olayında adliye sevk edilen A.Y. ve H.İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırılık olayına karışan şahısların birbirleriyle bağlantılı oldukları ve organize bir şekilde çalıştıkları öğrenildi. 


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