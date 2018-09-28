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Adis Jahovic PFDK'ya sevk edildi

Adis Jahovic PFDK'ya sevk edildi
Adis Jahovic PFDK'ya sevk edildi

Atiker Konyaspor’un Makedonyalı futbolcusu Adis Jahovic, Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı 'hakaret' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Atiker Konyaspor'un başarılı oyuncusu Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor mücadelesinde yaptığı hakaret sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu Adis Jahovic'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Adanaspor Kulübü'nün 26.09.2018 tarihinde oynanan Şile Yıldızspor-Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Afjet Afyonspor Kulübü antrenörü Serhat Gülpınar'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”  

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