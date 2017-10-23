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Adis Jahovic tahta oturdu

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kuruldu.

Adis Jahovic tahta oturdu

23 Ekim 2017 11:18

14 yıl aranın ardından Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, topladığı 17 puanla zirveyi zorlarken, sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 20 golün 11'i de Makedon golcü Adis Jahovic'ten geldi. En son kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta Göztepe'nin 2 golüne adını yazdıran Jahovic, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis ile paylaştığı zirvenin yeni sahibi oldu.

“No Adis, No Party”

Göztepeli taraftarların “No Adis, No Party” (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti. 

Ali Gözeten
 

Etiketler: Adis Jahovic

 

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