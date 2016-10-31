Daha önceden Adıyaman Üniversitesinde görev yaparken başka illere tayini çıkan ya da FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerin bulunduğu 26 kişi için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı çıkartıldı. Adıyaman merkezli operasyon Eskişehir, Bursa, Gaziantep, Kırşehir, Kütahya, Adana, Şanlıurfa, Aksaray, Erzincan illerinde gerçekleştirildi. FETÖ terör örgütü üyeliğinden gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 20’si gözaltına alınırken, diğer 6 kişinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin bylock adlı programı kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınanların 9’unun doçent, 6'sının memur, 1'inin avukat, 10’unun ise akademisyen olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.



Cihan Kizir

