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Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 17 kişi göz altına alındı.

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

14 Kasım 2017 10:12

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli operasyon İstanbul, Ankara ve Şırnak illerinde düzenlendi. Dört ilde 26 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şahıstan 17’si göz altına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına alınan şahıslar içerisinde mahrem imamlar, esnaf ve bylock kullanan kişiler olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, FETÖ/PDY operasyonu

 

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