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Adıyaman merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adıyaman merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

30 Ocak 2018 16:20

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa’da, 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 11 şahıs gözaltına alınırken yapılan ev aramalarında ise 1 adet kaleşnikof silah bu silaha ait mermiler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 11 şahıs, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

Etiketler: fetö, fetöcü askerler

 

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