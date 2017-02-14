Diğer
Kategoriler

Adıyaman Osmanlı Ocakları'nda istifa

Osmanlı Ocakları Adıyaman İl Başkanı Engin Toklu, yönetim kurulu üyeleri, ilçelerdeki temsilcilikler ile birlikte yaklaşık 200 kişi istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Adıyaman Osmanlı Ocaklarında istifa

14 Şubat 2017 16:15

Adıyaman merkezde, ilçelerde kadın ve gençlik olarak yapılanması olan Osmanlı Ocaklarında toplu istifa yaşandı. İstifayı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Kurucu Başkan Engin Toklu, istifa kararının ortak bir karar olduğunu dile getirdi.

İstifa etmelerinin bir dağılma ve kopma olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Osmanlı Ocakları İl Başkanı Engin Toklu, “Alınan karar tüm il ve ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ortak aldığımız bir istifa kararıdır.

Osmanlı kültürünün, tarihinin, misyonunun her zaman yanında yer almaya ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz il yönetim kurulumuzu ve ilçe teşkilatlarımızı kurarken arkadaşlarımızla birlikte Osmanlı kültür, tarih, ahlak ve adaletini yansıtmak üzere Türkiye çapındaki bu oluşuma destek olmuş, il ve ilçe teşkilatlarımızı kurmuştuk. İl yönetim kurulumuzda ve ilçe teşkilatlarımızda bugüne kadar bizimle yol alan, Osmanlı misyonuna sahip çıkarak elini taşın altına koyarak büyük fedakarlık ve emek gösteren tüm arkadaşlarımıza, ayrıca Adıyaman il ve ilçelerinde kurulduğumuz ilk günden bugüne desteklerini gösteren kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Engin Toklu, istifa, Osmanlı Ocakları Adıyaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!