Adıyaman merkezde, ilçelerde kadın ve gençlik olarak yapılanması olan Osmanlı Ocaklarında toplu istifa yaşandı. İstifayı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Kurucu Başkan Engin Toklu, istifa kararının ortak bir karar olduğunu dile getirdi.

İstifa etmelerinin bir dağılma ve kopma olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Osmanlı Ocakları İl Başkanı Engin Toklu, “Alınan karar tüm il ve ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ortak aldığımız bir istifa kararıdır.

Osmanlı kültürünün, tarihinin, misyonunun her zaman yanında yer almaya ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz il yönetim kurulumuzu ve ilçe teşkilatlarımızı kurarken arkadaşlarımızla birlikte Osmanlı kültür, tarih, ahlak ve adaletini yansıtmak üzere Türkiye çapındaki bu oluşuma destek olmuş, il ve ilçe teşkilatlarımızı kurmuştuk. İl yönetim kurulumuzda ve ilçe teşkilatlarımızda bugüne kadar bizimle yol alan, Osmanlı misyonuna sahip çıkarak elini taşın altına koyarak büyük fedakarlık ve emek gösteren tüm arkadaşlarımıza, ayrıca Adıyaman il ve ilçelerinde kurulduğumuz ilk günden bugüne desteklerini gösteren kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Arslantaş