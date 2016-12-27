Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği ön tarafında bulunan trafik lambalarında park halindeki 27 R 0215 plakalı otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen yunus polis ekipleri, çevre güvenliği alarak durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polisin incelemelerde bulunduğu sırada olay yerine gelen otomobil sahibi Mahmut E., otomobilini arıza nedeniyle park ettiğini belirtti. Araç sahibinin durumu anlatması üzerine polis ekipleri incelemelerini tamamladı ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir