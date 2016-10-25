Türkiye genelinde konut satışları 2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artarak 108 bin 918 oldu.

Adıyaman’da Eylül ayında 527 adet konut satıldı. Adıyaman tüm iller içinde 44. sırada yer aldı ve Türkiye genelinde satışı yapılan 108 bin 918 konutun yüzde 0,5’i kadar paya sahip oldu. 527 konut satışının 300’ü ilk satış olarak, 227’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Adıyaman’da Eylül’de satışı yapılan 527 konutun yüzde 41’i (217 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Adıyaman’da Eylül ayında konut satışında geçen yılın aynı ayına göre artış oldu. Ocak ile Eylül aylarını kapsayan dokuz aylık dönemde toplam 3 bin 821 adet konut satıldı.

Ahmet Arslantaş