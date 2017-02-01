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Adıyaman’da aranan şahıslar bu kez kaçamadı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi.

Adıyamanda aranan şahıslar bu kez kaçamadı

01 Şubat 2017 12:23
Adıyaman’da aranan şahıslar bu kez kaçamadı - Tıkla İzle

Çeşitli suçlardan aranan ve firari olan şahıslara yönelik Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sabaha karşı il merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerine Özel Hareket polisleri destek verdi. Operasyon kapsamında 13 ayrı adrese arama yapıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada yaralama suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E., konut dokunulmazlığı suçundan kesinleşmiş cezası bulunun Y.U., tehdit ve hakaretten kesinleşmiş cezası bulunan F.K., hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan Ö.Y., tendit suçundan aranması bulunan E.G., yaralama suçundan aranan M.B. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 20 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenilirken, suç ve suçluyla mücadelenin süreceği kaydedildi.

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü


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