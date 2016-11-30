Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağı yakınlarında H.A. ile K.A. arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken H.A., yanında bulundurduğu bıçakla K.A.’yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K.A.’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçan H.A.’nın yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.