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Adıyaman’da bin 700 kişiye FETÖ’den işlem yapıldı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, FETÖ ile mücadele kapsamında bin 700 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Adıyamanda bin 700 kişiye FETÖden işlem yapıldı

01 Kasım 2016 21:55

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyetini (AGAD) ziyaret ederek gazeteciler ile sohbet etti. AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve beraberindeki gazeteciler tarafından karşılanan Vali Abdullah Erin, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili yapılan mücadelenin altını çizdi. Vali Erin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör örgütleri mensupları ve yandaşlarının devlet kurumlarından atılmaları, yapılan idari ve adli işlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Erin, FETÖ terör örgütü ile yapılan mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Şuana kadar bin 700 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden mahkemeye çıkartılan 210’u tutuklandı. 150 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yine 700 civarında açıkta olan ve işlemleri devam eden kişi var. Soruşturmaları devam ediyor. FETÖ ile mücadelede çok ciddi bir anlayış ile hareket ediyoruz. Bu acıdan kamuoyunda suçlu ile suçsuzun aynı kefeye konulduğu yönündeki bilgiler bizim ilimiz için doğru değildir. Eksik kalan bilgiler tamamlandıkça bunlar operasyona dönüştürülecek bazı çalışmalarımız var. Son olarak Adıyaman Üniversitesinde örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bu çalışmalar devam edecek” dedi.

Devletin birliği, bütünlüğüne kast eden bütün örgütlerle aynı kararlılıkta mücadele edileceğine vurgu yapan Vali Erin, “Hukuk içerisinde tüm işlemleri yapacağız. Mağduriyet oluşsun istemiyoruz. Bizim amacımız bir örgütle bağlantı içerisinde olan kişilerle mücadele ederek, devletle bağlantılarını kesmek, hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı çekmelerini sağlamak.

Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PKK ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 466 kişi açığa aldı. Bunların içerisinden 30 tanesi son kararnamede ihraç edildi. Diğer 430 kişiyle ilgili Bakanlık birkaç gün içerisinde karar verecektir. Sadece sendikal faaliyette bulunan ve hakkında işlem yapılan var ise 657’deki mevzuata göre cezası verilir. Devletin bütünlüğüne kast etmiş ve yıllardır bu insanlara acıdan ve gözyaşından başka bir şey vermemiş terör örgütü PKK’yı öven slogan atan, onunla ilgili pankart açan öğretmen ya da başka bir devlet görevlisi istemiyoruz. Sadece işini yapacak personel istiyoruz” diye konuştu.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ise, yaklaşık 5 aydan beri Adıyaman’da görev yapan Vali Abdullah Erin’in yoğun bir performans göstererek çalıştığını ifade erek, başarılar diledi. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, bin 700 kişiye FETÖden işlem


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