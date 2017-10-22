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Adıyaman’da bomba süsü verilmiş bidon korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzeri Edeler mevkiinde bomba süs verilmiş plastik bidon bulundu. Bomba süsü verilen bidon fünyeyle patlatıldı.

Adıyamanda bomba süsü verilmiş bidon korkuttu

22 Ekim 2017 18:33

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya karayolu Edeler mevkii beton santrali karşısında domuz avına çıkan avcılar tarafından plastik yağ bidonu bulundu. Bulunan yağ bidonun içerisinde belli noktalarından dışarısına kablo çıktığını fark eden avcılar polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanlarına bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanları tarafından patlatılan bomba süsü verilmiş bidon boş çıktı.
Polis ekipleri bidona bomba süsü veren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Kürşat Aktaş

Etiketler: Adıyaman, bidon

 

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