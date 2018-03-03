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Adıyaman’da bonzai operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beyaz bonzai maddesini piyasaya sürmeye çalışan 1’i bayan 2 kişiyi 500 gram bonzai maddesiyle birlikte ele geçirdi.

Adıyamanda bonzai operasyonu: 2 kişi tutuklandı

03 Mart 2018 21:28

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan otobüsle Adıyaman’a gelen Hacı Yusuf T. ve Yüksel U. isimli şahıslar, otobüsten indikten sonra yakaladı. Takibe aldıkları şahıslardan Yüksel U. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki şahısta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, bonzai operasyonu

 

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