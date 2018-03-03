Adıyaman’da bonzai operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan otobüsle Adıyaman’a gelen Hacı Yusuf T. ve Yüksel U. isimli şahıslar, otobüsten indikten sonra yakaladı. Takibe aldıkları şahıslardan Yüksel U. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki şahısta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş