Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar bıçak ve silahlarla birbirlerine saldırdı. Olayda, Zülfikar G. (18), Ferhat K. (20) ve Mehmet Göksu (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.B, S.Y, M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN