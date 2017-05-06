Diğer
Kategoriler

Adıyaman’da çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

Adıyaman’da bir şahıs, 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Adıyamanda çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

06 Mayıs 2017 19:08

İddiaya göre, Turgut Reis Mahallesi’nde evlerindeyken 3 yaşındaki çocukları rahatsızlanan aile 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cinsel istismar bulgusu tespit edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde küçük çocuğun, akrabası H.S. (60) tarafından cinsel istismara uğradığı belirlendi. Gözaltına alınan H.S., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyede sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, cinsel istismar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!