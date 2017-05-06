Adıyaman’da çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

İddiaya göre, Turgut Reis Mahallesi’nde evlerindeyken 3 yaşındaki çocukları rahatsızlanan aile 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cinsel istismar bulgusu tespit edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde küçük çocuğun, akrabası H.S. (60) tarafından cinsel istismara uğradığı belirlendi. Gözaltına alınan H.S., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyede sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir