Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman merkezde 2, Samsat ilçesinde 1 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman merkezden Ö.D. ile M.A., Samsat ilçesinden M.U adlı şahıslar DAEŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahıslar sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş



