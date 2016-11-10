Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ile Zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Karşılarında zabıta ile polis ekiplerini gören bazı dilenciler kaldırımda kendilerini yerlerde sürüklerken bazıları ise yoldan geçen kadınların ayaklarına sarılarak yardım istedi.

Ekipler tarafından şehir merkezinde yakalanan 9 dilenci işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerin üzerinden toplam 60 TL para çıktı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir