Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti | Adıyaman'da uçak kazası

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti | Adıyaman'da uçak kazası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi

Adıyamanda eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti | Adıyamanda uçak kazası

27 Haziran 2018 09:02
 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç