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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında, SODES projelerinde usulsüz işlem yaptıkları tespit edilen 20 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Adıyamanda FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

18 Kasım 2016 13:50

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında, SODES projelerinde usulsüz işlem yaptıkları tespit edilen 20 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ operasyonları kapsamında Adıyaman merkezli olmak üzere İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Besni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde Adıyaman Valiliğine Sosyal Destek Programı projelerinde usulsüz işlem yapan 20 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 20 kişiden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahıs sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken haklarında yakalanma kararı olan 5 kişini yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir
ADIYAMAN 

Etiketler: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü


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