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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen kişilerden 3’ü tutuklandı.

Adıyamanda FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

24 Şubat 2017 17:37

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Adıyaman, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Siirt illerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünde çalışan ve meslekten ihraç edilen 19 kişiden ifadesi alınan 11 kişiden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 1’i savcılık tarafından serbest bırakılırken 8 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti 3 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

8 kişinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

Etiketler: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, adliye, fetö, FETÖ/PDY operasyonu


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