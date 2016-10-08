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Adıyaman’da FETÖ’den 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 31 kişiden 3 kişi tutuklandı.

Adıyamanda FETÖden 3 kişi tutuklandı

08 Ekim 2016 20:43

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında zabıt katibi, infaz koruma memurları ve kamu personellerinin bulunduğu 38 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 31 zanlının 3’ü tutuklandı.

Adıyaman merkezli Aydın, Bilecik ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınan kişilerden 31’i adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar 31 kişi içerisinde Cezaevi imamı olan S.A., sohbet hocası M.B., ile katip H.K’yı tutuklarken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: fetö, tutuklama


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