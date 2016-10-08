Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında zabıt katibi, infaz koruma memurları ve kamu personellerinin bulunduğu 38 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 31 zanlının 3’ü tutuklandı.

Adıyaman merkezli Aydın, Bilecik ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınan kişilerden 31’i adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar 31 kişi içerisinde Cezaevi imamı olan S.A., sohbet hocası M.B., ile katip H.K’yı tutuklarken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

