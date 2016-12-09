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Adıyaman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 2'si tutuklandı.

Adıyamanda FETÖ/PDY operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

09 Aralık 2016 08:34

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli, Isparta, Kahramanmaraş, Bitlis, İstanbul, Balıkesir, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'ta önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şahıstan 7’si Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık kontrollerinden geçirilen 7 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan K.D., ile M.D, tutuklanarak cezaevine gönderilirken geriye kalan 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen M.D. ile K.D’nin esnaf olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
ADIYAMAN 

Etiketler: Adıyaman, operasyon


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