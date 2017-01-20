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Adıyaman'da fırına silahlı saldırı

Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bir fırına ateş açıldı.

Adıyamanda fırına silahlı saldırı

20 Ocak 2017 14:30

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içerisinde çalışanların olduğu sırada bir fırına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. İş yerinde bulunan işçiler ne yapacaklarını şaşırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren ve kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri yakınlarında 6 boş kartuş bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 


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