Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Tokat istikametine gitmekte olan Yavuz Sinmez (42) idaresindeki 60 HU 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında bulunan telefon direğine çarparak takla attı. Hafif ticari araç sürücüsü Yavuz Sinmez olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta bulunan Şaban Sinmez ile Şehnaz Alpat ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yavuz Sinmez’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş