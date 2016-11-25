Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Yenikent istikametine gitmekte olan Sıddık Esen idaresindeki 02 DH 090 plakalı otomobil ile Yenikent istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Şerif Gülten idaresindeki 27 P 5743 plakalı otomobil, Kozluca virajında çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Şerif Gülten yaralandı. Yaralı sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu

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