Olay, sabaha karşı Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Çaptuğ'a ait 02 NA 215 plakalı otomobilin LPG deposundaki gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangında otomobilde patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil tamamen yanarken, 02 AE 536 plakalı otomobilin de arka bagaj kısmı yandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri otomobiller üzerinde incelemede bulunurken olası bir kundaklama ihtimali değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN