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Adıyaman’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

Adıyaman’da gece geç saatlerinde kimliği belirsiz iki şahıs tarafından bir iş yerinin kapılarına ve camlarına silahla ateş açıldı.


21 Şubat 2017 09:59

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki şahıs önce iş yerinin kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan iki şahıs iş yerinin kapısına pompalı av tüfeğiyle ateş etti. 3 el isabet alan kapı bir türlü açılmayınca şahıslar bu defa iş yerinin camlarına ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şahıslar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı gerçekleştiren 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler: Adıyaman, bombalı saldırı, iş yeri


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