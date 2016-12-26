Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.A., ile ismi öğrenilemeyen 3 yakını arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Fatih Mahallesi 23 Nisan İlköğretim Okulu yakınlarında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi yaralandı. Polis, tartıştığı 3 yakınını hafif şekilde darp ettiği iddiasıyla gözaltı aldı. Gözaltına alınan A.A, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şahıs daha sonra polis merkezine götürüldüğü öğrenildi

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir