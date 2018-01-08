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Adıyaman’da kopan kolu hastaneye yetiştirme telaşı

Adıyaman’da, 112 Acil Sağlık ekipleri kolunu makineye kaptıran bir fabrika işçisinin kolunu hastaneye ulaştırmanın telaşına düştü.

Adıyamanda kopan kolu hastaneye yetiştirme telaşı

08 Ocak 2018 06:42

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan Mehmet Yeksek, bir anlık dalgınlıkla kolunu fabrikada bulunan bir makineye kaptırdı. Makineye kaptırılan işçinin yardımına ilk olarak çalışma arkadaşları koştu. Kolu omzundan kopan Mehmet Yeksek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi Mehmet Yeksek, hastanede tedavi altına alınırken makineye kaptırılan kol, makineden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.


112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırma telaşına düştü.

Makineden Mehmet Yeksek’e, ait olan kolu teslim alan 112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırmak için kısa sürede harekete geçti. Hızlı bir şekilde hastaneye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan uzman doktorlara teslim etti. Kolun hastaneye gelmesiyle birlikte yaralı işçi Mehmet Yeksek, ameliyata alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kol

 

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