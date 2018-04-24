Adıyaman'da korkutan deprem!

Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü merkez üssü olan ve gece saat 03.34’de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar kısmen veya büyük kısmı yıkılan binalara girerek hayatlarını hiçe saydı. Vatandaşlar evlerinde bulunan eşyaları çıkartmanın telaşına düştü.

5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük panik yaşayan, artçı sarsıntılara aldırış etmeyen vatandaşlar eşyaları tek tek çıkarttı.

Samsat’ta okullar bir gün tatil

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

hmet Arslantaş - Cihan Kizir - Fahrettin Çelik

