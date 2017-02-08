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Adıyaman’da kumar operasyonu: 14 gözaltı

Adıyaman’da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Adıyamanda kumar operasyonu: 14 gözaltı

08 Şubat 2017 08:31

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen yere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında kumar oynayan toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan yapılan kumar operasyonunda kumar oynamada kullanılan pullar ve çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kumar operasyonu


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