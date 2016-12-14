Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit edilen Turgut Reis Mahallesi, Kap Cami Mahallesi ve Hoca Ömer Mahallesi'nde kumar oynatılan 3 kıraathaneye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., M.T., Y.Ç., F.G., M.A., İ.D., M.T., A.Y., M.D., C.G. ve M.D. isimli toplam 11 şahıstan 9’una 219 TL para cezası uygulanırken 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan 3 şahsın kıraathane sahibi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri baskın sırasında kumar masasında bulunan 640 TL para, pul, ıstaka, kağıt gibi malzemelere el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN