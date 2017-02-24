Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir minibüsün bagaj kısmına yüklenen tekne dikkat çekti. Yarısı minibüsün dışında kalan tekneyi taşıyan minibüs kazaya davetiye çıkardı. Kahta ilçe merkezinden Gölbaşı ilçesi istikametine seyir halinde olan tekne yüklü minibüsü cep telefonları ile fotoğraflayan vatandaşlar, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Vatandaşlar, bur tür konular üzerinde daha sık denetimlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Tekneyi nereye götürdüğü bilinmeyen minibüs bir süre sonra gözden kayboldu

Cihan Kizir