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Adıyaman’da orman yangını korkuttu

Adıyaman’da gece saatlerinde meydana gelen orman yangınında 15 hektarlık alan yandı.

Adıyamanda orman yangını korkuttu

02 Eylül 2018 02:21

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahalede bulundu. Ormanlık alanın sarp alana sahip olmasından ve kuru ot çoğunluğundan dolayı itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Meydana gelen yangının şuana kadar 15 hektarlık alanda bulunan yeni dikilmiş çam fidanları zarar gördü. Yangın yapılan çalışmaların ardından söndürüldü.


Jandarma ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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