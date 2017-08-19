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Adıyaman’da ortalığı savaş alanına çeviren kavga

Adıyaman’da, akraba olan 3 komşu arasında yaşanan kavgada 15 kişi gözaltına alınırken 5 kişi ise darp edildi. Kavgayı görüntülemek isteyen kameramanın saldırıya uğraması sonucu kamerası kırıldı.

Adıyamanda ortalığı savaş alanına çeviren kavga

19 Ağustos 2017 09:10

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 2589 Sokak içerisinde akraba olan 3 komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslar etkisiz hale getirdiği esnada Anadolu Ajansı Serbest muhabirlerinden Çağrı Öner kavga eden şahısların saldırısına uğradı. Muhabir Çağrı Öner’in saldırıya uğraması sonucu Öner’e ait kamera kırıldı. Yaşanan olayda 15 kişi gözaltına alınırken 5 kişi ise darp neticesi yaralandı.

Kamerası kırılan Muhabir Çağrı Öner, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezine giderek kamerasını kıran şahıslardan şikayetçi oldu.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kavga, savaş alanı


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