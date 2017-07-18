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Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyamanda otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

18 Temmuz 2017 22:47
Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ersin Erçıktı idaresindeki 34 LRY 83 plakalı minibüs, Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde İsmail Yılmaz (47) idaresindeki SU DS 141 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü Ersin Erçıktı, Ahmet Bozlak ve Mehmet Erçıktı ile otomobildeki sürücüsü İsmail Yılmaz, Hatice Doğan, Ayşe Yılmaz ve Elif Naz Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, buradan sevk edildiği Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, hayatını kaybeden şahsın Almanya’da yaşadığı ve Gölbaşı’nda bulunan eşinin akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi. 

Kürşat Aktaş
 

Etiketler: Adıyaman, gölbaşı


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