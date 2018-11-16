Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tekinalp idaresindeki 02 BA 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Tekinalp olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tekinalp, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekinalp'in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan otomobil ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.



Öte yandan kazanın olduğu virajda daha önceden de kazalar meydana gelmiş birçok kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazalar sonrası vatandaşlar kazaların olduğu viraja bariyer istemişti.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.