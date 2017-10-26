Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Besni'den Üçgöz köyüne gitmekte olan Öztürk Gürbüz sevk ve idaresindeki 54 BC 868 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Öztürk Gürbüz, Fatma Çiçek ve Tuğba Damar yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu