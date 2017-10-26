Diğer
Kategoriler

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyamanda otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

26 Ekim 2017 22:56

Edinilen bilgiye göre, Besni'den Üçgöz köyüne gitmekte olan Öztürk Gürbüz sevk ve idaresindeki 54 BC 868 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Öztürk Gürbüz, Fatma Çiçek ve Tuğba Damar yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ramazan Kuyu

Etiketler: Adıyaman, kaza, şarampol

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç