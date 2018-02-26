Diğer
Kategoriler

Adıyaman’da otomobil takla attı: 5 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyamanda otomobil takla attı: 5 Yaralı

26 Şubat 2018 01:16

Edinilen bilgiye göre, Sibel Tekin idaresindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sibel Tekin (32), ile otomobilde bulunan Emine Ülkü Kutlu (19), Abdullah Can Kutlu (1), Zehra Özyalvaç (38) ve Yıldız Tırpan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç