Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Elbistan Karayolunun 12. kilometresinde Süleyman Şahin idaresindeki 06 BS 8052 plakalı otomobille Mustafa Yıldırım yönetimindeki 46 P 4159 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Süleyman Şahin, Mustafa Yıldırım, otomobillerde bulunan Hüseyin yıldırım, Yusuf Yıldırım, Hatice Yıldırım ve Besey Çolak yaralandı.

Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Yıldırım, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kürşat Aktaş

