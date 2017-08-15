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Adıyaman’da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak gözatına alındı.

Adıyamanda PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

15 Ağustos 2017 10:50

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında terör örgütüne eleman kazandırma ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen M.G. ve H.G.’nin kaldığı ikametlere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan M.G. ve H.G. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorgulandı. Sorguları tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


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