Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece geç saatlerde kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik eş zamanlı 3 eve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda ev ve iş yerleri didik didik aranırken aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Olayın şüphelileri olan S.K., İ.S., S.E., Y.B., ve A.D, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınan Y.B’ye ait olduğu öğrenilen bir otomobil ise incelenmek üzere oto parka çekildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

CİHAN KİZİR