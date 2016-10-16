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Adıyaman’da PKK’ya ait 3 sığınak bulundu

Adıyaman’da güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda 3 adet sığınak bulundu.

Adıyamanda PKKya ait 3 sığınak bulundu

16 Ekim 2016 20:11

Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı-Akçalı-Çamdere köyü arasında kalan ormanlık alanda üç günden beri sürdürülen terör operasyonlarıyla ilgili Adıyaman Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 adet sığınak bulunduğu ve en az bir teröristin yaralandığı vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adıyaman ili Akçalı köyü mülki sınırları kırsalında faaliyette bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) PKK mensuplarının eylemlerinin engellenmesi, hareket alanlarının daraltılması erzak ve malzeme temin faaliyetlerinin önlenmesi ve bölge halkı üzerinde oluşturulabilecek olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için iç güvenlik birimlerimizce koordinasyon içinde planlanan operasyon faaliyeti yürütüldü.

14 Ekim 2016 günü saat 08.49 sıralarında Akçalı köyü kuzeyinde bulunan Katran Deresi mevkiinde Adıyaman JÖH Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen temas aramasında, 4 kişilik BTÖ mensubu ile temas sağlandı. İlk temas sırasında BTÖ mensuplarınca açılan ateş sonrası 1 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı personel kısa sürede olay yerinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Temas aramasının devamında, iki ayrı bölgede bulunan kanlı giyim yeleğinden BTÖ mensuplarından en az birinin yaralandığına işaret eden yoğun kan izleri tespit edilmiş, izlerin takibi sırasında kısmen yanmış vaziyette 1 adet M-16 piyade tüfeği, TNT patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile üç ayrı noktada kış üstlenmesinde kullanılacağı değerlendirilen 5x4 metre genişliğinde, dört kişinin yaşayabileceği sığınaklar bulunmuştur.
Bölgede arama tarama faaliyetleri ile operasyonel çalışmalara devam edilmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.” 

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN


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