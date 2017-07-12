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Adıyaman’da silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman’da, iki grup arasında çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyamanda silahlı kavga: 1 ölü

12 Temmuz 2017 00:19

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Adıyaman çöplüğü civarında iddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kimin ateşlediği tespit edilemeyen pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Selçuk Sönmez’e isabet etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Selçuk Sönmez, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan ve pompalı av tüfeğini ateşleyen şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir 

 


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